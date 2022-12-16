Набиуллина назвала причину продления льготной ипотеки

Набиуллина считает, что льготная ипотека должна оказать влияние на экономику страны. При этом Центробанк продолжит следить за обстановкой на рынке и наблюдать за качеством ипотеки для недопущения высокорискованного кредитования.

Также в ЦБ пообещали принять специальные меры, ограничивающие ряд видов кредитования, в том числе ипотеку от застройщика.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев назвал плюсы продления льготной ипотеки для рынка недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

