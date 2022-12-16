Набиуллина назвала причину продления льготной ипотеки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение о продлении программы льготного ипотечного кредитования под 8% годовых принято для помощи сфере строительства. Об этом она заявила по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщило агентство ТАСС.
Набиуллина считает, что льготная ипотека должна оказать влияние на экономику страны. При этом Центробанк продолжит следить за обстановкой на рынке и наблюдать за качеством ипотеки для недопущения высокорискованного кредитования.
Также в ЦБ пообещали принять специальные меры, ограничивающие ряд видов кредитования, в том числе ипотеку от застройщика.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев назвал плюсы продления льготной ипотеки для рынка недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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