Набиуллина назвала причину продления льготной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение о продлении программы льготного ипотечного кредитования под 8% годовых принято для помощи сфере строительства. Об этом она заявила по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщило агентство ТАСС.

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Набиуллина считает, что льготная ипотека должна оказать влияние на экономику страны. При этом Центробанк продолжит следить за обстановкой на рынке и наблюдать за качеством ипотеки для недопущения высокорискованного кредитования.

Также в ЦБ пообещали принять специальные меры, ограничивающие ряд видов кредитования, в том числе ипотеку от застройщика.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев назвал плюсы продления льготной ипотеки для рынка недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:ЦентробанкЛьготыИпотекаЭльвира Набиуллина
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