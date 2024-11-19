Набиуллина назвала бессмыслицей слухи о заморозке банковских вкладов

Большей бессмыслицы, чем слухи о якобы заморозке банковских вкладов, придумать сложно. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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По её словам, никаких рисков для вкладов нет, так как банки устойчивы и имеют надёжный источник выплат по ним в виде процентов по кредитам.

«Вы можете спросить, а кто же берёт кредиты по таким высоким ставкам? Ну мы видим, что бизнес берёт», - сказала Набиуллина.

Ранее глава Центробанка РФ заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВкладыЦентробанкЭльвира Набиуллина

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