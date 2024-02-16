Набиуллина: Инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью
Инфляция в России начала замедляться, пик роста цен был пройден осенью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что темпы роста цен начали замедляться на фоне того, что сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается.
Ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики, заключила глава ЦБ.
Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в экономике. Он отметил, что по итогам 2023 года был достигнут показатель в 7,4%, то есть, на данном этапе наметилось снижение инфляции. В связи с этим глава государства отметил совместные действия правительства и Банка России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru