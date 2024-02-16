Набиуллина: Инфляция в России начала замедляться, пик прошел осенью

Ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики, заключила глава ЦБ.

Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в экономике. Он отметил, что по итогам 2023 года был достигнут показатель в 7,4%, то есть, на данном этапе наметилось снижение инфляции. В связи с этим глава государства отметил совместные действия правительства и Банка России, передает «Радиоточка НСН».

