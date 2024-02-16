Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
16 февраля 202413:30
Банк России на первом заседании в 2024 году сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Таким образом, Центробанк не стал повышать ее впервые с июня 2023 года.
В ЦБ сообщили, что годовая инфляция в России на 12 февраля составил 7,4%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин. В связи с этим глава государства отметил совместные действия правительства и Банка России, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru