Набиуллина и Орешкин поспорили о спаде в экономике России

Министр экономического развития России максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина поспорили о скором образовании рецессии в экономике страны.

По мнению, главы Минэкономразвития к рецессии может привести значительный рост потребительского кредитования среди россиян, пишет RT. Так, по данным министра, За год рост числа кредитов составил 1,8 триллиона рублей.

«Два процента ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30 процентов в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — уверен Орешкин.

Однако глава Банка России не согласилась с точкой зрения министра. По её мнению, рост потребительского кредитования действительно высок, однако всё же отстаёт от темпов роста ипотеки. В связи с чем говорить о рисках для экономики не стоит, отмечает РИА ФАН.

Ранее экономист Михаил Делягин в интервью НСН назвал причины, по которым россияне начали экономить на еде, медицине и путешествиях.

