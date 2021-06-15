Набиуллина: Экономика России восстановилась

Набиуллина отметила, что экономика страны не только достигла докризисного уровня в некоторых отраслях, но и превысила его, пишет RT. Она объяснила, что Центробанк принял решение повысить ключевую ставку именно потому, что российская экономика в состоянии это выдержать.

Набиуллина рассказала, что уровень инфляции вернется к показателю в 4% во второй половине 2022 года. Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев сообщил, что повышение ключевой ставки может снизить темпы роста экономики. Он также посчитал, что рубль не будет расти долго и вскоре перестанет сдерживать инфляцию, сообщило URA.RU.

