Набиуллина: Экономика России быстро восстановилась после 2022 года

Российская экономика довольно быстро восстановилась после 2022 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина передает РИА Новости.

По ее словам, экономика достаточно быстро вернулась в нормальное состояние, несмотря на «огромные шоки» 2022-го.

Ранее Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика ЦБ нацелена в том числе на недопущение возвращения к обстановке 1990-х годов, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
