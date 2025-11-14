Набиуллина: Экономика России быстро восстановилась после 2022 года
14 ноября 202508:37
Российская экономика довольно быстро восстановилась после 2022 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина передает РИА Новости.
По ее словам, экономика достаточно быстро вернулась в нормальное состояние, несмотря на «огромные шоки» 2022-го.
Ранее Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика ЦБ нацелена в том числе на недопущение возвращения к обстановке 1990-х годов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Экономика России быстро восстановилась после 2022 года
- ФСБ предотвратила теракт против одного из российских высших чиновников
- На певца Александра Серова подали в суд
- Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских БПЛА
- В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
- Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров
- Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок
- МТС и ФАС достигли соглашения по штрафу в 3 млрд рублей
- На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ
- Алкоголь может появиться на маркетплейсах в 2026 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru