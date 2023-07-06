Набиуллина допустила ужесточение требований при выдаче потребкредитов

В России допускается дальнейшее ужесточение регулирования выдачи потребкредитов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России, сообщает агентство «Прайм».

Набиуллина заявила, что рубль ослабляется под влиянием динамики внешней торговли

«Мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем дальше ужесточать», - подчеркнула глава регулятора.

По её словам, ЦБ РФ повысил требования по надбавкам и по лимитам, а также для тех заемщиков, у кого показатель долговой нагрузки находится в зоне 80 плюс.

Ранее глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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