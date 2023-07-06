Набиуллина допустила ужесточение требований при выдаче потребкредитов

«Мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем дальше ужесточать», - подчеркнула глава регулятора.

По её словам, ЦБ РФ повысил требования по надбавкам и по лимитам, а также для тех заемщиков, у кого показатель долговой нагрузки находится в зоне 80 плюс.

Ранее глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

