Набиуллина допустила ужесточение требований при выдаче потребкредитов
В России допускается дальнейшее ужесточение регулирования выдачи потребкредитов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России, сообщает агентство «Прайм».
«Мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем дальше ужесточать», - подчеркнула глава регулятора.
По её словам, ЦБ РФ повысил требования по надбавкам и по лимитам, а также для тех заемщиков, у кого показатель долговой нагрузки находится в зоне 80 плюс.
Ранее глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru