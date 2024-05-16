Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года

Ключевая ставка в РФ может снизиться во второй половине года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает Telegram-канал Shot.

Она отметила, что такой сценарий возможен, если инфляция в стране будет устойчиво снижаться. При этом в случае нестабильной ситуации Центробанк может принять и другие меры, подытожила Набиуллина.