Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года
Ключевая ставка в РФ может снизиться во второй половине года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает Telegram-канал Shot.
Она отметила, что такой сценарий возможен, если инфляция в стране будет устойчиво снижаться. При этом в случае нестабильной ситуации Центробанк может принять и другие меры, подытожила Набиуллина.
ЦБ на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о сохранении перегрева российской экономики. Она обратила внимание, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения.
Аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель блока «Финансы» кредитной организации Тарас Скворцов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru