Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки — там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов - НСН). В этом диапазоне мы будем рассматривать», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Председатель ЦБ подчеркнула, что сохранение ставки — «самый маловероятный сценарий».

