Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

Центробанк в декабре рассмотрит решения по ключевой ставке, сохранение этого показателя на текущем уровне в 7,5% годовых маловероятно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет».

Набиуллина назвала сроки возвращения ключевой ставки ЦБ в диапазон в 5-6%

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки — там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов - НСН). В этом диапазоне мы будем рассматривать», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Председатель ЦБ подчеркнула, что сохранение ставки — «самый маловероятный сценарий».

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ФОТО: кадр из видео YouTube
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