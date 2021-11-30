Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в декабре
Центробанк в декабре рассмотрит решения по ключевой ставке, сохранение этого показателя на текущем уровне в 7,5% годовых маловероятно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет».
«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки — там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов - НСН). В этом диапазоне мы будем рассматривать», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
Председатель ЦБ подчеркнула, что сохранение ставки — «самый маловероятный сценарий».
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