«И купить доллары!»: Россиянам посоветовали открывать вклады на срок до трех месяцев
Евгений Змиев заявил НСН, что часть средств следует вложить в доллары на долгосрочную перспективу, а также обратить внимание на депозиты до трех месяцев и накопительные счета.
В декабре лучше открывать вклады на срок не более трех месяцев, так как в 2025 году ставки будут расти вслед за ростом ключевой, такой тренд сохранится, рассказал НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.
Ставки по вкладам в России достигнут максимальных значений этой зимой, а потом пойдут на спад, на пике они могут вырасти до 25%, заявил ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков, передает РБК. По его словам, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%. Змиев назвал самые выгодные варианты для сбережения средств в такой ситуации.
«Я бы рекомендовал разделить сбережения на две части. На средства, которые планируется использовать только через год-два, советую купить доллары, можно и евро. А те средства, которые потребуются через год или уже через шесть месяцев примерно, кладем в банк. Уже сейчас есть проценты по вкладам 23-24% годовых. Что касается срока вклада, тоже есть нюансы. Если открывать в декабре, лучше открывать на срок не более трех месяцев. На данный момент динамика ключевой ставки ЦБ растущая, динамика ставок по вкладам тоже растущая. А каждый банк повышает свои ставки после повышения ключевой. Сейчас выгоднее депозиты до трех месяцев или накопительные счета», - отметил он.
На фоне растущей динамики ставок Змиев также указал на особую выгоду накопительных счетов, с которых средства можно будет снять практически в любой момент.
«Могу сказать, что накопительные счета даже более интересны, чем вклады. С одной стороны, по накопительному счету банк в любой момент может менять ставку процента. С другой стороны, динамика ставок по вкладам растущая, банки будут менять только в большую сторону. А деньги с накопительного счета можно снять в любой момент практически без потери процентов. Самые выгодные сегодня накопительные счета с начислением процентов на ежедневный остаток, с начислением на минимальный остаток чуть менее выгодные», - рассказал собеседник НСН.
Ранее глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рекомендовал открывать депозиты на срок до полугода, пока банки предлагают вклады «до 22% и даже больше», передает «Радиоточка НСН».
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