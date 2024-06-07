Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
Банк России ожидает снижения перегрева экономики во втором квартале и вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, возросла. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина отметила, что в последние месяцы текущая инфляция перестала снижаться, несмотря на высокий темп экономического роста. Она подчеркнула, что вероятность сценария, при котором потребуется повышение ключевой ставки, возросла, что оказывает влияние на процесс дезинфляции. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на июльском заседании регулятора.
Ранее в этот день стало известно, что Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, неизменной с декабря 2023 года.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться этот вопрос, намечено на 26 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru