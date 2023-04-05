Генпркурор РФ: Криптовалютные платформы должны передавать данные российским правоохранителям
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что действующие криптовалютные платформы следует обязать не только регистрироваться в России, но и передавать правоохранительным органам интересующие их данные, сообщает издание «Финансовая безопасность».
По его мнению, это позволит обеспечить участникам рынка необходимый уровень защиты и более успешно предотвращать незаконные действия с цифровыми активами.
Он добавил, что в преступном мире для расчётов зачастую используется именно криптовалюта, поэтому её необходимо сделать частью уголовно-правового поля.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о готовящихся санкциях в отношении лиц, добывающих криптовалюту и уклоняющихся от декларирования цифровых активов, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru