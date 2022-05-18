Мантуров: в РФ обязательно легализуют криптовалюту
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» заявил, что в РФ криптовалюты будет обязательно легализована. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, в настоящее время ЦБ и кабмин страны ведут активную работу над данным вопросом. Он также отметил, что власти понимают, что это является тенденцией времени и рано или поздно это произойдет.
Мантуров, кроме того, подчеркнул важность легальности диджитал валют.
Ранее директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами.
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