Набиуллина анонсировала ужесточение выдачи автокредитов

Банки порой навязывают клиентам бесполезные и дорогие услуги, отметила глава Банка России. Она напомнила, что девятью кредитными организациями был подписан меморандум о пересмотре подходов к продвижению услуг, однако фактически в автосалонах ситуация не изменилась.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число выданных в России автомобильных кредитов в январе сократилось на 42,7% по сравнению с показателем декабря — до 59,6 тысячи.

