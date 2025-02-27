Набиуллина анонсировала ужесточение выдачи автокредитов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на организованной Ассоциацией банков России встрече с банкирами заявила, что регулятор в случае навязывания услуг со стороны кредитных организаций может ужесточить регулирование автокредитов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Банки порой навязывают клиентам бесполезные и дорогие услуги, отметила глава Банка России. Она напомнила, что девятью кредитными организациями был подписан меморандум о пересмотре подходов к продвижению услуг, однако фактически в автосалонах ситуация не изменилась.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число выданных в России автомобильных кредитов в январе сократилось на 42,7% по сравнению с показателем декабря — до 59,6 тысячи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru