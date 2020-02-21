На железной дороге в Финляндии начал работать российский снегоуборочный поезд

В Финляндии около 6 тыс километров жд-полотна, но расчищают его тракторами и экскаваторами. В случае удачного течения эксперимента Агентство транспортной инфраструктуры страны закупит оборудование, чтобы улучшить качество обслуживания на железной дороге. Как передает агентство, отечественную железнодорожная снегоуборочная машина СМ-7 произвела большое впечатление на местных жителей. Финны окрестили СМ-7 "поездом, поедающим снег", отметили его экологичность и эффективность.

Для принимающей стороны в настоящий момент важно определить безопасность оборудования. Ранее стало известно, что "РЖД Интернешнл" заключило с транспортным агентством Финляндии договор на очистку путей от снега.

