На железной дороге в Финляндии начал работать российский снегоуборочный поезд
Российский поезд для очистки железнодорожных путей от снега начали испытывать на севере Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.
В Финляндии около 6 тыс километров жд-полотна, но расчищают его тракторами и экскаваторами. В случае удачного течения эксперимента Агентство транспортной инфраструктуры страны закупит оборудование, чтобы улучшить качество обслуживания на железной дороге. Как передает агентство, отечественную железнодорожная снегоуборочная машина СМ-7 произвела большое впечатление на местных жителей. Финны окрестили СМ-7 "поездом, поедающим снег", отметили его экологичность и эффективность.
Для принимающей стороны в настоящий момент важно определить безопасность оборудования. Ранее стало известно, что "РЖД Интернешнл" заключило с транспортным агентством Финляндии договор на очистку путей от снега.
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