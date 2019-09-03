Вертикаль критики добралась до Тулуна и его чиновников

На следующий день после очередного приезда главы государства в пострадавший от наводнения регион выполнять отданные президентом поручения принялся глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко. Первым под руку попался региональный бизнес-омбудсмен Андрей Капитонов. Мутко заявил, что местные предприниматели не могут получить средства на восстановление пострадавших в результате паводка предприятий из-за отсутствия необходимых актов. По словам вице-премьера, причина заключается в бездействии местных властей, в том числе уполномоченного и мэра Тулуна.

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих] не хочет этого делать. Но Вы-то поймите, что Вы получаете заработную плату, как говорится, собирательный образ – это Вы. Я не знаю, чего Вы там делаете. Началось наводнение – сядь здесь. Вот возьмите сегодня все вот акты, заявления – завтра пойдите в администрацию, кто там за это отвечает, создайте реестр. Я вот с этого и начал, приехав – дайте реестр! Я Вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям!»

Днем ранее в ходе посещения наиболее пострадавшего от наводнения в Иркутской области города Тулуна Владимир Путин поручил вице-премьеру довести до 100% выплаты компенсаций пострадавшим, сказав, что знает Мутко как человека, умеющего «дожимать ситуацию». Принять меры по оказанию помощи местным предпринимателям, чьи предприятия пострадали от наводнения, тоже было поручено в ходе президентской поездки. В общем, главному «дожимателю» в Иркутской области есть чем заняться и по прошествии двух месяцев после наводнения.

К тому же «дожиматель» говорит с местными чиновниками на языке, им понятном и принятом в их среде. Ведь, к примеру, чиновница администрации Иркутской области может использовать слово «бичевня» для описания своих земляков, пришедших на предыдущую встречу с президентом? Может, и ее собеседники понимают этот сленг. И ничего не имеют против, как следует из контекста разговора, записанного в середине августа. Голос на записи предположительно принадлежит руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. После обвинений в оскорблении жителей Тулуна она отстранена от работы, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин, будучи в Тулуне в понедельник, в ходе общения с жителями заявил, что впервые услышал об инциденте с участием чиновницы. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», - сказал он и добавил, что надеется на соответствующие меры со стороны губернатора.

