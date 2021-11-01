На Украине заявили о снижении на треть транзита российского газа

Суточный транзит российского газа через Украину сократился более чем на треть, сообщил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, объем транзита продолжает снижаться.

Макогон отметил, что 1 октября объем транзита составил 86 миллионов кубометров в сутки, а 1 ноября – 57 миллионов.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Financial Times заявил, что запуск «Северного потока - 2» увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной.

