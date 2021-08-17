На Украине запасы газа сократились на 30%
Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании «Укртрансгаз».
Сейчас хранилища заняты на 57%, в них содержится около 17,6 млрд кубометров топлива. При этом в августе прошлого года в украинских хранилищах находилось 23,8 млрд кубометров газа, или 77,1% от возможного объема, отмечает телеканал «360».
Как отметил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Билявский, Украина должна скопить 20 млрд кубометров топлива к началу отопительного сезона, пишет РИА ФАН.
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