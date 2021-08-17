На Украине запасы газа сократились на 30%

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на треть по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании «Укртрансгаз».

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Сейчас хранилища заняты на 57%, в них содержится около 17,6 млрд кубометров топлива. При этом в августе прошлого года в украинских хранилищах находилось 23,8 млрд кубометров газа, или 77,1% от возможного объема, отмечает телеканал «360».

Как отметил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Билявский, Украина должна скопить 20 млрд кубометров топлива к началу отопительного сезона, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры