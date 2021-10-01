На Украине сообщили о прекращении транзита российского газа в Венгрию

«01 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — цитирует сообщение ТАСС.

Как отметили в компании, Украина также лишилась возможности импорта топлива из европейской страны «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса», сообщает RT.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» начала поставки российского газа в Венгрию по газопроводу «Балканский поток» и трубопроводам на юго-востоке Европы. Российский концерн и Будапешт подписали соответствующий контракт 27 сентября, напоминает «Свободная пресса».

