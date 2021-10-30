На Украине предложили заменить газ биотопливом

Тепловым компаниям Украины следует искать альтернативы дорогому природному газу и использовать биотопливо. С таким призывом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей.

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«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении?», – цитирует премьера портал vesti.ua.

Глава правительства отметил, что замена дорогого газа другими энергоносителями позволит «проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом».

Шмыгаль привел в качестве примера Волынскую область, где большинство бюджетных котельных работает на альтернативном топливе, в частности, получаемых из торфа и древесных или сельскохозяйственных отходов пеллетах.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ГазУкраина
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