На Украине предложили заменить газ биотопливом
Тепловым компаниям Украины следует искать альтернативы дорогому природному газу и использовать биотопливо. С таким призывом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей.
«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении?», – цитирует премьера портал vesti.ua.
Глава правительства отметил, что замена дорогого газа другими энергоносителями позволит «проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом».
Шмыгаль привел в качестве примера Волынскую область, где большинство бюджетных котельных работает на альтернативном топливе, в частности, получаемых из торфа и древесных или сельскохозяйственных отходов пеллетах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- На Украине предложили заменить газ биотопливом
- Гватемала получила 700 тысяч доз вакцины «Спутник V»
- В Колумбии начнут вакцинацию детей от трех лет от COVID-19
- СМИ: Союзники США выступили за возможность превентивного ядерного удара по России
- Гинцбург объяснил, почему привитые могут заболеть коронавирусом
- В МИД прокомментировали сообщения о захваченных в Донбассе россиянах
- В России пресекли финансовую деятельность более 15 тысяч террористов
- Росстат: 39 638 человек умерли из-за COVID-19 в сентябре
- Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет
- СМИ: В Петербурге задержали автоблогера Давидыча
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru