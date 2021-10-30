На Украине предложили заменить газ биотопливом

«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении?», – цитирует премьера портал vesti.ua.

Глава правительства отметил, что замена дорогого газа другими энергоносителями позволит «проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом».

Шмыгаль привел в качестве примера Волынскую область, где большинство бюджетных котельных работает на альтернативном топливе, в частности, получаемых из торфа и древесных или сельскохозяйственных отходов пеллетах.

