На Таганке откроют гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Москва заключила договор аренды в Таганском районе для открытия гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год». О деталях соглашения рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.



«Город заключил с победителем аукциона договор аренды двухэтажного здания в общей площадью 255,7 квадратного метра и земельного участка под ним по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Договор заключен на 20 лет», - отметил он.



Так, инвестору будет доступна льготная ставка после реставрации здания и выполнения всех условий. Об условиях подробнее рассказал министр правительства Москвы Максим Гаман. Он объяснил, что гостинице нужно будет пройти классификацию и получить категорию от трех до пяти звезд. Также есть требование, чтобы номерной фонд занимал не менее 75% всей площади. Генеральный директор компании «СК Спортсервис» Сергей Мелекесцев заверил, что к реставрации приступят уже в этом году.

Льготная программа «за 1 рубль» стала доступна столичным инвесторам в 2022 году. Компании могут использовать нежилые объекты, которым требуется реставрация и капитальный ремонт.

