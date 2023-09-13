На Таганке откроют гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год»
Москва заключила договор аренды в Таганском районе для открытия гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год». О деталях соглашения рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Город заключил с победителем аукциона договор аренды двухэтажного здания в общей площадью 255,7 квадратного метра и земельного участка под ним по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Договор заключен на 20 лет», - отметил он.
Так, инвестору будет доступна льготная ставка после реставрации здания и выполнения всех условий. Об условиях подробнее рассказал министр правительства Москвы Максим Гаман. Он объяснил, что гостинице нужно будет пройти классификацию и получить категорию от трех до пяти звезд. Также есть требование, чтобы номерной фонд занимал не менее 75% всей площади. Генеральный директор компании «СК Спортсервис» Сергей Мелекесцев заверил, что к реставрации приступят уже в этом году.
Льготная программа «за 1 рубль» стала доступна столичным инвесторам в 2022 году. Компании могут использовать нежилые объекты, которым требуется реставрация и капитальный ремонт.
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