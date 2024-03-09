На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение нефти

Крупное месторождение нефти открыли на шельфе Кот-д'Ивуара в водах Гвинейского залива, передает агентство Ecofin.

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Запасы месторождения оцениваются в 1,5-2 миллиарда баррелей нефти и до 2,4 триллиона кубических футов попутного газа.

Нефть обнаружили в скважине глубиной семи километров. Разведкой занималась итальянская энергетическая компания Eni совместно и ивуарийской Petroci.

На этой неделе стало известно об отказе расположенного на юге Турции терминала Dortyol принимать российскую нефть. Компания-оператор морского хаба объяснила решение необходимостью соблюдать введенные против РФ западные санкции, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭнергетикаНефть

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