На шельфе Кот-д'Ивуара открыли крупное месторождение нефти
Крупное месторождение нефти открыли на шельфе Кот-д'Ивуара в водах Гвинейского залива, передает агентство Ecofin.
Запасы месторождения оцениваются в 1,5-2 миллиарда баррелей нефти и до 2,4 триллиона кубических футов попутного газа.
Нефть обнаружили в скважине глубиной семи километров. Разведкой занималась итальянская энергетическая компания Eni совместно и ивуарийской Petroci.
На этой неделе стало известно об отказе расположенного на юге Турции терминала Dortyol принимать российскую нефть. Компания-оператор морского хаба объяснила решение необходимостью соблюдать введенные против РФ западные санкции, отмечает «Радиоточка НСН».
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