На Ростокинском заводе железобетонных конструкций завершен второй этап модернизации
Новую производственную линию по изготовлению плит для перекрытия установила компания «ДСК1-Ростокино» в рамках второго этапа модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, на предприятии уже завершена установка нового оборудования, благодаря которому увеличена площадь производимых плит перекрытия, что, в свою очередь, позволяет проектировать будущие помещения большей площади.
За 24 часа такая линия производит около 60 изделий, с потенциалом роста на 20–30%.
«Благодаря завершению второго этапа модернизации Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тысяч квадратных метров в год и создать дополнительно не менее сотни рабочих мест», – отметил Овчинский.
Увеличенные габариты изделий привели к усилению на заводе конструкций пролетов, а также изменению вывозных путей на склад.
О переходе компании ко второму этапу модернизации осенью 2022 года, рассказал управляющий партнер группы компаний по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич.
По его словам, после положительного эффекта от первого этапа модернизации в рамках Специального инвестиционного контракта, было принято решение расширить инвестпрограмму для дальнейшего обновления завода.
«Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом», – подчеркнул Обуханич.
Общая сумма инвестиций в Ростокинский завод ЖБК, с учетом первого этапа модернизации, составила около 3 млрд рублей.
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