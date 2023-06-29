На Ростокинском заводе железобетонных конструкций завершен второй этап модернизации

Новую производственную линию по изготовлению плит для перекрытия установила компания «ДСК1-Ростокино» в рамках второго этапа модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на предприятии уже завершена установка нового оборудования, благодаря которому увеличена площадь производимых плит перекрытия, что, в свою очередь, позволяет проектировать будущие помещения большей площади.

За 24 часа такая линия производит около 60 изделий, с потенциалом роста на 20–30%.

«Благодаря завершению второго этапа модернизации Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тысяч квадратных метров в год и создать дополнительно не менее сотни рабочих мест», – отметил Овчинский.

Увеличенные габариты изделий привели к усилению на заводе конструкций пролетов, а также изменению вывозных путей на склад.

О переходе компании ко второму этапу модернизации осенью 2022 года, рассказал управляющий партнер группы компаний по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич.

По его словам, после положительного эффекта от первого этапа модернизации в рамках Специального инвестиционного контракта, было принято решение расширить инвестпрограмму для дальнейшего обновления завода.

«Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом», – подчеркнул Обуханич.

Общая сумма инвестиций в Ростокинский завод ЖБК, с учетом первого этапа модернизации, составила около 3 млрд рублей.



