На российском рынке появился дефицит угля

Российским потребителям перестало хватать угля из-за резкого роста цен на него на мировом рынке, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

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Стоимость российского угля в Азии в мае превысила 100 долларов за тонну, а в Европе — 95 долларов. Из-за этого прибыль российских компаний увеличилась в два или три раза, поэтому корпорации начали вывозить дополнительную добычу за рубеж.

В результате пострадали российские потребители, которым перестало хватать угля. Эксперты посчитали, что рынок нормализуется не раньше четвертого квартала 2021 года. Отмечается, что есть риск вмешательства государства в отрасль.

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ФОТО: РИА Новости
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