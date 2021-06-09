На российском рынке появился дефицит угля

Стоимость российского угля в Азии в мае превысила 100 долларов за тонну, а в Европе — 95 долларов. Из-за этого прибыль российских компаний увеличилась в два или три раза, поэтому корпорации начали вывозить дополнительную добычу за рубеж.

В результате пострадали российские потребители, которым перестало хватать угля. Эксперты посчитали, что рынок нормализуется не раньше четвертого квартала 2021 года. Отмечается, что есть риск вмешательства государства в отрасль.

