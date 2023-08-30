На Московском урбанфоруме на 3D-принтере напечатали модель эндопротеза
На Московском урбанфоруме в Гостином дворе при помощи 3D-принтера напечатали модель импланта по персональным параметрам дефекта черепа пациента, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Эта технология – по-настоящему инновационный и важный продукт, благодаря которому пациенты быстрее восстанавливаются», – рассказала она.
Она внедряется благодаря совместной работе специалистов из больницы имени Пирогова и компании-резидента Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, уточнила заммэра.
Раньше операции по возмещению костных дефектов черепа проводились с использованием титановых пластин, но с прошлого года применяются композитные импланты из полимерного биосовместимого материала Рекост, который разработан российской компанией «АйконЛаб».
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