На Московском урбанфоруме на 3D-принтере напечатали модель эндопротеза

На Московском урбанфоруме в Гостином дворе при помощи 3D-принтера напечатали модель импланта по персональным параметрам дефекта черепа пациента, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Эта технология – по-настоящему инновационный и важный продукт, благодаря которому пациенты быстрее восстанавливаются», – рассказала она.

Она внедряется благодаря совместной работе специалистов из больницы имени Пирогова и компании-резидента Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, уточнила заммэра.

Раньше операции по возмещению костных дефектов черепа проводились с использованием титановых пластин, но с прошлого года применяются композитные импланты из полимерного биосовместимого материала Рекост, который разработан российской компанией «АйконЛаб».

