Эмир Кустурица подтвердил участие Юры Борисова в своем новом фильме
25 февраля 202515:03
Российский актёр Юра Борисов снимется в новой ленте режиссёра Эмира Кустурицы. Об этом в беседе с ТАСС заявил сам сербский кинодеятель.
Кустурица уточнил, что речь идёт о его автобиографическом проекте «Как я не снял «Преступление и наказание».
«Борисов сыграет меня», - заключил режиссёр.
Ранее Кустурица выразил готовность снять фильм о президенте России Владимире Путине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru