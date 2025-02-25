Эмир Кустурица подтвердил участие Юры Борисова в своем новом фильме

Российский актёр Юра Борисов снимется в новой ленте режиссёра Эмира Кустурицы. Об этом в беседе с ТАСС заявил сам сербский кинодеятель.

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Кустурица уточнил, что речь идёт о его автобиографическом проекте «Как я не снял «Преступление и наказание».

«Борисов сыграет меня», - заключил режиссёр.

Ранее Кустурица выразил готовность снять фильм о президенте России Владимире Путине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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