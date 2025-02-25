Госдума запретила дистанционное обучение для студентов-медиков

Согласно документу, исключение составят случаи, которые будут определены правительством в соответствии с федеральными стандартами.

Кроме того, Минздрав будет отвечать за разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медобразования, а Росздравнадзор будет выдавать заключение о наличии в образовательных организациях соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения.

«Дополнительное профессиональное медицинское образование будет подлежать лицензированию по видам программ и специальностям», - говорися в сообщении.

Ранее в Минздраве заявили, что студенты медвузов, обучающиеся на бюджетной основе, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

