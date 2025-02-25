Госдума запретила дистанционное обучение для студентов-медиков
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий электронное и дистанционное обучение в рамках профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, исключение составят случаи, которые будут определены правительством в соответствии с федеральными стандартами.
Кроме того, Минздрав будет отвечать за разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медобразования, а Росздравнадзор будет выдавать заключение о наличии в образовательных организациях соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения.
«Дополнительное профессиональное медицинское образование будет подлежать лицензированию по видам программ и специальностям», - говорися в сообщении.
Ранее в Минздраве заявили, что студенты медвузов, обучающиеся на бюджетной основе, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru