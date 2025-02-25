Песков заявил, что для восстановления доверия к США предстоит пройти серьезный путь

«Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Песков, за последние четыре года многое в российско-американских отношениях было разрушено, и все невозможно восстановить в одночасье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, детали встречи в данный момент находятся на стадии проработки, передает «Радиоточка НСН».

