На Московском НПЗ построили терминал для отгрузки топлива
На Московском НПЗ построили автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он отметил, что это позволит в три раза повысить показатели экологической эффективности.
«Планируется, что ежесуточно комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн. Новый терминал позволит повысить надежность снабжения рынка топливом», – отметил он.
Объект был построен в рамках комплексной модернизации предприятия, которая превратит завод в самый чистый и современный в Европе. Генеральный директор предприятия Виталий Зубер рассказал, что предприятие последовательно обновляет производство, что снижает воздействие на окружающую среду, а также обеспечивает максимальную промышленную безопасность.
Завод включен в единую систему экологического мониторинга Москвы, а заключение о соответствии нового терминала требованиям выдал Ростехнадзор. Руководитель Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Алексей Курбатов подтвердил, что терминал отвечает всем требованиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru