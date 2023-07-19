На Московском НПЗ построили терминал для отгрузки топлива

На Московском НПЗ построили автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он отметил, что это позволит в три раза повысить показатели экологической эффективности.



«Планируется, что ежесуточно комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн. Новый терминал позволит повысить надежность снабжения рынка топливом», – отметил он.



Объект был построен в рамках комплексной модернизации предприятия, которая превратит завод в самый чистый и современный в Европе. Генеральный директор предприятия Виталий Зубер рассказал, что предприятие последовательно обновляет производство, что снижает воздействие на окружающую среду, а также обеспечивает максимальную промышленную безопасность.



Завод включен в единую систему экологического мониторинга Москвы, а заключение о соответствии нового терминала требованиям выдал Ростехнадзор. Руководитель Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Алексей Курбатов подтвердил, что терминал отвечает всем требованиям безопасности.

