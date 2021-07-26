На московских АЗС выросли цены на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве выросли за последнюю неделю на 13-20 копеек. Самый заметный рост замечен на бензин Аи-98, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По данным ассоциации, бензин Аи-92 стал дороже в среднем на 13 копеек и сейчас стоит 45,76 рубля за литр, Аи-95 - на 19 копеек (50,72 рубля). Цена на Аи-98 выросла на 20 копеек, до 57,69 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива сейчас составляет 49,75 рубля (недельный рост составил 13 копеек).