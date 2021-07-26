На московских АЗС выросли цены на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве выросли за последнюю неделю на 13-20 копеек. Самый заметный рост замечен на бензин Аи-98, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По данным ассоциации, бензин Аи-92 стал дороже в среднем на 13 копеек и сейчас стоит 45,76 рубля за литр, Аи-95 - на 19 копеек (50,72 рубля). Цена на Аи-98 выросла на 20 копеек, до 57,69 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива сейчас составляет 49,75 рубля (недельный рост составил 13 копеек).

Аналитик объяснил, почему цены на бензин в России всегда растут

Отмечается, что рост цен на бензин зафиксирован в Москве на семи из десяти крупнейших сетей АЗС.

Цены на московских автозаправках начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее призвал автомобилистов не надеяться на то, что цены на топливо хоть когда-нибудь упадут.

Между тем глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал о мерах, которые примет правительство для сдерживания цен на топливо, передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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