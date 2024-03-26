На Мосбирже сообщили о планах запустить круглосуточные торги

Московская биржа запустит торги в круглосуточном режиме, заявила в интервью YouTube-каналу Market Power главный менеджер по продвижению продуктов площадки Анастасия Холощак.

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Она отметила, решение о запуске круглосуточных торгов уже принято, но в ближайшее время этого не произойдет. Конкретных сроков представитель площадки не озвучила.

«Круглосуточные торги - это, я скажу, не за горами», - сказала Холощак.

Торги акциями на Мосбирже ведутся с 10:00 до 18:50 в основную сессию. Вечерняя длится с 19:05 до 23:50.

Ранее стало известно о намерении Центробанка дать возможность инвесторам открывать брокерские счета непосредственно на Мосбирже, минуя посредников в лице брокеров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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