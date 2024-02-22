Мосбиржа исключила депозитарные расписки Qiwi из индексов

Московская биржа приняла решение исключить депозитарные расписки компании Qiwi из индексов, сообщается в Telegram-канале торговой площадки.

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Решение вступит в силу 27 февраля. Расписки исключат из индексов Мосбиржи и РТС, Мосбиржи широкого рынка, индексов средней и малой капитализации, а также индекса инноваций.

Площадка напомнила, что с 29 января расписки Qiwi переведены в третий уровень листинга.

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у Qiwi Банка. Регулятор объяснил решение тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также допускала нарушения требований по противодействию финансирования терроризма, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ЦентробанкБанк"московская Биржа"

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