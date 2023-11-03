На месте снесенных домов по программе реновации возведут 103 новостройки

Он отметил, что программа реновации вышла на этап, когда новые дома возводятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. Заммэра уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже построили восемь новостроек в пяти административных округах Москвы. Сейчас, указал Бочкарев, новостройки на месте снесенных домов возводятся во всех округах города.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут более 60 тысяч человек. Он отметил, что с момента запуска реновации квартиры с улучшенной отделкой были предложены более 140 тысячам жителям. При этом новоселье из них отпраздновали свыше 112 тысяч участников программы.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгения Михайленко отметила, что для успешной реализации программы реновации нужно «держать темп» расселения старых пятиэтажек, который был взят столичными властями.

