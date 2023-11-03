На месте снесенных домов по программе реновации возведут 103 новостройки
На месте ранее снесенных домов по программе реновации строят 102 новостройки общей площадью квартир 1,8 млн «квадратов». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что программа реновации вышла на этап, когда новые дома возводятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. Заммэра уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже построили восемь новостроек в пяти административных округах Москвы. Сейчас, указал Бочкарев, новостройки на месте снесенных домов возводятся во всех округах города.
В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут более 60 тысяч человек. Он отметил, что с момента запуска реновации квартиры с улучшенной отделкой были предложены более 140 тысячам жителям. При этом новоселье из них отпраздновали свыше 112 тысяч участников программы.
Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгения Михайленко отметила, что для успешной реализации программы реновации нужно «держать темп» расселения старых пятиэтажек, который был взят столичными властями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru