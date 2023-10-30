Бочкарев: Свыше 4,8 млн кв. м недвижимости введено на месте московских промзон

По его словам, с начала 2023 года на данных территориях было построено и введено в эксплуатацию более 4,8 млн квадратных метров различной недвижимости. Это 128 различных объектов, в том числе 65 жилых домов на 2287 квартир. Он добавил, что в планах строительство ещё 66 объектов площадью около 2,1 млн квадратных метров.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что на участках бывших промзон возводятся полноценные городские кварталы.

«Помимо жилья на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения... 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения... 12 промышленно-производственных строений... 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения», - уточнил он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что строительство на участках бывших промзон в столице ведётся в том числе в рамках программы комплексного развития территорий.

Ранее Бочкарев заявил, что до конца года более 13 тысяч москвичей приступят к осмотру квартир и оформлению документов для переезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

