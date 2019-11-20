На льготные перелеты для студентов не нашли денег
Эксперты прокомментировали в эфире НСН предложение дать студентам и аспирантам право на льготные авиаперелеты.
Распространить льготные тарифы на авиаперелеты на студентов и аспирантов очных отделений в возрасте до 30 лет предложили в Госдуме. Как сообщают «Известия», речь идет о перелетах в дальневосточные регионы России, а также в Калининград и Симферополь. Сейчас право на льготу имеют граждане России до 23 лет, инвалиды и сопровождающие их, а также пенсионеры и многодетные семьи.
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН рассказал, как такие льготы скажутся на внутреннем туризме.
«Любые недорогие перемещения – это всегда благо для туризма. Те, кто помнят советские времена, помнят, что студенческая стипендия позволяла путешествовать. Взять билет и уехать в Сочи, например. Чего нынешние доходы студентов никаким боком не позволяют. Мне кажется, тут не должно быть ограничений возрастных, потому что туризм важен для всех слоев населения – от младенцев до пенсионеров. Любые программы субсидирования поездок по стране будут положительно сказываться на туризме», - сказал он.
В свою очередь руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН объяснил, почему сомневается в расширении дотаций на авиаперевозки.
«Если государство будет субсидировать такие перелеты, авиакомпании, конечно, будут вводить соответствующие тарифы. Если нет – не будут. Тут все прямолинейно. Без субсидий такие тарифы невозможны. Нужны не субсидии, а транспорт, который будет работать самостоятельно, на экономической основе. Но покупательная способность населения такова, что основная масса россиян позволить авиаперелеты просто не может. Авиаперелеты – по определению валютный товар: за самолеты платят в валюте, топливо привязано к валюте, все обучение, техобслуживание. 80% затрат авиакомпаний тем или иным образом привязаны к валюте. Поэтому они дорогие. Но чтобы субсидировать, надо у кого-то забрать - у здравоохранения, образования… У кого еще можно забрать? Не у нефтяников же», - заметил аналитик.
Отметим, весной правительство выделило авиакомпаниям 2,5 млрд рублей для перелетов на льготных условиях с Дальнего Востока и обратно.
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