На льготные перелеты для студентов не нашли денег

Распространить льготные тарифы на авиаперелеты на студентов и аспирантов очных отделений в возрасте до 30 лет предложили в Госдуме. Как сообщают «Известия», речь идет о перелетах в дальневосточные регионы России, а также в Калининград и Симферополь. Сейчас право на льготу имеют граждане России до 23 лет, инвалиды и сопровождающие их, а также пенсионеры и многодетные семьи.

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН рассказал, как такие льготы скажутся на внутреннем туризме.

«Любые недорогие перемещения – это всегда благо для туризма. Те, кто помнят советские времена, помнят, что студенческая стипендия позволяла путешествовать. Взять билет и уехать в Сочи, например. Чего нынешние доходы студентов никаким боком не позволяют. Мне кажется, тут не должно быть ограничений возрастных, потому что туризм важен для всех слоев населения – от младенцев до пенсионеров. Любые программы субсидирования поездок по стране будут положительно сказываться на туризме», - сказал он.