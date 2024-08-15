На льготные кредиты для поддержки туротрасли направят 6,5 миллиарда рублей

Правительство России дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на программу льготного кредитования в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что это позволит реализовать более десяти новых проектов в отрасли: завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы и парки развлечений.

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Минэкономразвития предложил с 2025 года преобразовать курортный сбор, который уже действует в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге, в туристический налог. Предполагается, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры. Размер налога постепенно намерены увеличить с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.

Отельеры негативно восприняли новость о введении нового туристического налога, поскольку рост себестоимости гостиничных номеров может отпугнуть инвесторов и туристов, заявил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:ТуризмКредиты

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