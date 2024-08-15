На льготные кредиты для поддержки туротрасли направят 6,5 миллиарда рублей

Минэкономразвития предложил с 2025 года преобразовать курортный сбор, который уже действует в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге, в туристический налог. Предполагается, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры. Размер налога постепенно намерены увеличить с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.

Отельеры негативно восприняли новость о введении нового туристического налога, поскольку рост себестоимости гостиничных номеров может отпугнуть инвесторов и туристов, заявил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко «Радиоточке НСН».

