На АвтоВАЗ опровергли информация о закрытии проекта Lada X-Cross 5

На АвтоВАЗ назвали слухами информацию о том, что на бывшем предприятии Nissan в Петербурге больше не будут выпускать автомобили Lada X-Cross 5. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ранее Telegram-канал «Автопоток» опубликовал пост о том, что АвтоВАЗ закрыл проект и больше не будет выпускать кроссоверы. Источник заявил, что якобы причиной закрытия проекта стало прекращение сотрудничества завода с китайским автопроизводителем FAW, на базе которого выпускали российский автомобиль.



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