На АвтоВАЗ опровергли информация о закрытии проекта Lada X-Cross 5
13 января 202412:37
На АвтоВАЗ назвали слухами информацию о том, что на бывшем предприятии Nissan в Петербурге больше не будут выпускать автомобили Lada X-Cross 5. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее Telegram-канал «Автопоток» опубликовал пост о том, что АвтоВАЗ закрыл проект и больше не будет выпускать кроссоверы. Источник заявил, что якобы причиной закрытия проекта стало прекращение сотрудничества завода с китайским автопроизводителем FAW, на базе которого выпускали российский автомобиль.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На АвтоВАЗ опровергли информация о закрытии проекта Lada X-Cross 5
- Польша испугалась «активности российской авиации» и подняла свои самолеты
- Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 220
- СМИ: неисправность проводки назвали причиной пожара в Санкт-Петербурге
- Пожар на складе в Петербурге локализовали
- 82-летнего пенсионера после выдворения из Латвии встретили в Псковской области
- Врачи сообщили подробности о здоровье поэта Льва Рубинштейна после аварии
- В Подмосковье температура ночью опускалась ниже минус 32 градусов
- Пожару на складе Wildberries присвоили самый высокий уровень
- Президент Yara: Европа зависит от российских удобрений
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru