«Мы не пашем, не сеем, не строим…»

Реформа госуправления стартует в России со следующего года. В результате в стране значительно сократится численность госслужащих, а тем, кто останется, повысят зарплату. О грядущих переменах РИА Новости рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, сокращение госаппарата пройдет в два этапа. На первом численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на десять процентов, территориальных органов — на пять процентов, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15 процентов. На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. Одновременно территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Это сокращение – далеко не первое. В конце 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, подписал указ о сокращении числа федеральных госслужащих на 20% в 2011-2013 годах. В реальности за этот период общее число чиновников сократилось на 3,4%, а федеральных — на 5,1%. В 2015 году он же, но в качестве премьера, подписал постановление о сокращении госслужащих на 10% с 1 января 2016 года. Суровая действительность - сокращение чуть более чем на 1,4%, - напоминает «Газета.ру». По данным Минфина, сейчас общее число чиновников в стране составляет 855 тысяч человек, а вот по данным Росстата – около 2 миллионов. Как поясняет издание, служба статистики считает чиновниками гораздо больше категорий госслужащих.

Сокращение госслужащих в российских условиях отдает профанацией, - следует из слов экономиста Михаила Делягина, сказанных в эфире НСН:

«Обычно сокращают штаты раздутые заведомо. Когда составляют штатное расписание любого ведомства, в нем всегда оставляют место для будущих сокращений. Потом на это место не берут людей, или не могут найти и эти пустующие позиции сокращают. Или сокращают технических работников и низкооплачиваемых специалистов. Безусловно, такое сокращение повышает общую эффективность, но повышает незначительно и никакой реальной роли не играет».

Кстати, незакрытые вакансии в среднем по госаппарату оцениваются как раз в те самые 15%.

Окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению числа госслужащих в госсекторе нет, - заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он назвал заявление представителя Минфина «несколько преждевременным». По его словам, Дмитрий Медведев планирует провести в ближайшее время совещания на эту тему, где и будут определены «основные направления» реформы.



