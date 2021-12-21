МВФ выделил Молдавии $84 млн
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Молдавии более $84 млн, соответствующее решение принял совет управляющих организации.
«Совет управляющих МВФ одобрил запросы Молдавии по проведению программы экономических реформ в рамках программ расширенного кредита (ECF) и расширенных фондов (EFF)», — приводит заявление фонда RT.
Ожидается, что всего в рамках программ ECF/EFF будет выплачено $590,6 млн за 40 месяцев.
Ранее МВФ отказался предоставлять Украине средства по инструменту экстренного финансирования, напоминает телеканал «360». В фонде отметили, что готовы сотрудничать с Киевом в рамках действующей программы, в соответствии с которой Украина получила кредит в $5 млрд на снижение негативных последствий кризиса из-за пандемии.
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