МВФ: В России наблюдается быстрый рост зарплат

Международный валютный фонд заявил о быстром росте зарплат в России, сообщает РИА Новости.

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По словам директора по коммуникациям МВФ Джули Козак, российская экономика продолжает расти. Это обусловлено «сильным частным потреблением, поддерживаемым жёстким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживлённым ростом кредитования.

Ране стало известно, что средняя зарплата россиян выросла на 17,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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