МВФ: В России наблюдается быстрый рост зарплат
20 декабря 202406:35
Международный валютный фонд заявил о быстром росте зарплат в России, сообщает РИА Новости.
По словам директора по коммуникациям МВФ Джули Козак, российская экономика продолжает расти. Это обусловлено «сильным частным потреблением, поддерживаемым жёстким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживлённым ростом кредитования.
Ране стало известно, что средняя зарплата россиян выросла на 17,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru