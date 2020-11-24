МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 2,5%
Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021 году - до 2,5% с 2,8%, передает ТАСС.
В октябре МВФ прогнозировал падение экономики РФ в 2020 году на 4,1% против прогноза в 6,6% в июне. Инфляция в России может составить по итогам года 3-3,5%, что обусловлено спадом в экономике. Это делает необходимым более мягкую политику ЦБ, отмечается в докладе МВФ.
МВФ также оценил стоимость мер поддержки экономики в России в 3,5% ВВП, если учитывать внебюджетные меры поддержки – то в 4,5%.
В конце октября эксперты Счетной палаты прогнозировали, что в 2020 году в базовом сценарии ВВП России сократится на 4,2%. Они отметили, что кризис 2020 года и связанный с ним обвал цен на нефть, сокращение бюджетов малого и среднего бизнеса, а также спад российского экспорта повлияли на экономику страны сильнее, чем предыдущие кризисы в 2008 и 2014 годах.
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