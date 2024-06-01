МВФ примет решение о выделении Киеву транша в $2,2 млрд в ближайшие недели

Международный валютный фонд вскоре примет окончательное решение о выделении Украине нового транша помощи в размере $2,2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВФ.

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«Это будет в ближайшие недели», — указали в фонде.

Накануне МВФ и украинские власти предварительно договорились на рабочем уровне о выделении Киеву нового транша финансовой помощи. Если инициативу одобрит исполнительный совет фонда, украинская сторона получит доступ примерно к $2,2 млрд.

При этом Киев в 2024 году должен выплатить $2,9 млрд фонду по своим долгам, в следующие семь лет — еще $11,5 млрд.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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