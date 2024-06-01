МВФ примет решение о выделении Киеву транша в $2,2 млрд в ближайшие недели

«Это будет в ближайшие недели», — указали в фонде.

Накануне МВФ и украинские власти предварительно договорились на рабочем уровне о выделении Киеву нового транша финансовой помощи. Если инициативу одобрит исполнительный совет фонда, украинская сторона получит доступ примерно к $2,2 млрд.

При этом Киев в 2024 году должен выплатить $2,9 млрд фонду по своим долгам, в следующие семь лет — еще $11,5 млрд.

