МВФ подсчитал экономические потери от пандемии COVID-19
Почти 30 триллионов долларов ВВП могут потерять страны мира из-за коронавирусного кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на ежегодном совещании МВФ и Всемирного банка.
Как сообщила глава МВФ, эти данные учитывают потери ВВП в последующие пять лет.
Кроме того, Георгиева напомнила, что МВФ располагает ресурсами для помощи странам-членам фонда. Кредитный потенциал фонда оценивается в 1 триллион долларов.
Также глава МВФ сообщила, что фонд уже предоставил финансирование 81 стране и приостановил для беднейших стран-участников МВФ выплату долга.
Георгиева также отметила, что МВФ уже выделил 21 млрд долларов для беспроцентного кредитования стран, и в дальнейшем готов рассматривать различные варианты инструментов для того, чтобы поддержать государства «в нынешний момент крайней неопределенности».
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