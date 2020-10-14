МВФ подсчитал экономические потери от пандемии COVID-19

Почти 30 триллионов долларов ВВП могут потерять страны мира из-за коронавирусного кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на ежегодном совещании МВФ и Всемирного банка.

Как сообщила глава МВФ, эти данные учитывают потери ВВП в последующие пять лет.

Кроме того, Георгиева напомнила, что МВФ располагает ресурсами для помощи странам-членам фонда. Кредитный потенциал фонда оценивается в 1 триллион долларов.

Также глава МВФ сообщила, что фонд уже предоставил финансирование 81 стране и приостановил для беднейших стран-участников МВФ выплату долга.

Георгиева также отметила, что МВФ уже выделил 21 млрд долларов для беспроцентного кредитования стран, и в дальнейшем готов рассматривать различные варианты инструментов для того, чтобы поддержать государства «в нынешний момент крайней неопределенности».