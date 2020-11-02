МВФ: Описать ситуацию в мировой экономике можно только русской буквой
Только русские буквы подойдут для описания траекторий развития глобальной экономики после пандемии COVID-19. Об этом на Международном биржевом форуме заявил замглавы исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго.
Как сообщает РИА Новости, Спилимберго считает, что из-за коронавирусного кризиса текущая рецессия мировой экономики не похожа ни на одну из предыдущих. По мнению замглавы исследовательского департамента, кривая восстановления экономики должна быть «какая-то Ш-образная».
«Я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть, Я, может быть, Ю, Ш», — добавил он.
Спилимберго отметил, что мировую экономику ждут «американские горки», а нормализации текущей ситуации стоит ждать лишь после появления эффективного лекарства от коронавируса.
Ранее управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль предложил изменить латинские буквы, используемые для описания траектории глобального экономического развития. По мнению Гранвилля, после пандемии коронавируса необходимо использовать не привычные U или V, а «скорее К», поскольку экономические показатели будут изменяться неравномерно.
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