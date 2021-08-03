МВФ одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд одобрил выделение 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики на фоне эпидемии COVID-19, следует из сообщения МВФ.

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Средства начнут распределять с 23 августа. Отмечается, что специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 млрд долларов будут направлены развивающимся рынкам и странам с низким уровнем дохода.

Ранее в МВФ положительно оценили темпы восстановления мировой экономики.

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