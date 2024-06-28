Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву $50 млрд за счет активов России
Страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС.
По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года.
Страны G7 также договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет использования замороженных активов России, сообщает France Presse. По данным агентства, это произойдет до конца 2024 года. Инициатива о передаче исходила от властей Соединенных Штатов. Там считают, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.
Днем ранее Украина получила «безусловный» транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро, сообщает Министерство финансов республики. Выделение средств предусмотрено инструментом Ukraine Facility. В украинском ведомстве сообщили, что с начала спецоперации РФ страна получила почти 35 миллиардов евро бюджетной помощи от ЕС. В Киеве назвали Европейский Союз ключевым партнером, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru