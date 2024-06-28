Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву $50 млрд за счет активов России

Страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС.

По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года.