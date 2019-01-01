Экономика

МВД предлагает запретить выдачу займов через интернет без паспорта

30 апреля09:45

МВД собирается защитить россиян от коллекторов. Для этого министерство намерено запретить выдавать жителям страны микрозаймы через интернет без предоставления паспорта. Соответствующий законопроект, как пишет Ura.ru, уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

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В документе прописано, что идентификация лица, желающего получить кредит, должна быть обязательной. Помимо этого, в МВД пообещали разработать федеральный закон, который предусматривает ответственность за агрессивные действия коллекторов.

РИА ФАН напоминает, в феврале Владимир Путин поручил принять необходимые меры для того, чтобы предотвратить нарушения в осуществлении микрофинансовой деятельности.

Ранее в эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.

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