МВД предлагает запретить выдачу займов через интернет без паспорта

В документе прописано, что идентификация лица, желающего получить кредит, должна быть обязательной. Помимо этого, в МВД пообещали разработать федеральный закон, который предусматривает ответственность за агрессивные действия коллекторов.

РИА ФАН напоминает, в феврале Владимир Путин поручил принять необходимые меры для того, чтобы предотвратить нарушения в осуществлении микрофинансовой деятельности.

Ранее в эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.

