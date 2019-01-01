МВД предлагает запретить выдачу займов через интернет без паспорта
МВД собирается защитить россиян от коллекторов. Для этого министерство намерено запретить выдавать жителям страны микрозаймы через интернет без предоставления паспорта. Соответствующий законопроект, как пишет Ura.ru, уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
В документе прописано, что идентификация лица, желающего получить кредит, должна быть обязательной. Помимо этого, в МВД пообещали разработать федеральный закон, который предусматривает ответственность за агрессивные действия коллекторов.
РИА ФАН напоминает, в феврале Владимир Путин поручил принять необходимые меры для того, чтобы предотвратить нарушения в осуществлении микрофинансовой деятельности.
Ранее в эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.
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