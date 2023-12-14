Москвичи смогут приобрести почти 70 машино-мест в Можайском районе

На городские торги выставили 66 парковочных мест в наземном многоуровневом паркинге в Можайском районе, на западе столицы. Площадь машино-мест составляет 15–16 квадратных метров.

Паркинг находится рядом с жилым массивом на улице Маршала Неделина, имеет удобный выезд на проспект Багратиона и Можайское шоссе. Рядом есть автозаправки, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.

Машино-места будут реализованы с 24 по 31 января 2024 года посредством публичного предложения: такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов, сообщили в Департаменте по конкурентной политике.

Заявочные кампании завершатся в период с 18 по 25 января, торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них необходимы регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

