Москва запустила проект для продвижения промышленного дизайна
Проект «Промышленный дизайн в Москве» стартовал в российской столице. Об этом объявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, одна из ключевых целей - стимулирование развития данного направления в стране.
Проект также призван повысить значимость промышленного дизайна среди производителей. В мероприятиях примут участие учащиеся профильных колледжей и высших учебных заведений столицы, представители компаний и предприятий.
В программе значатся мастер-классы, воркшопы, образовательные лекции, выставка, конференция. Кроме того, состоится церемония вручения премии «Лучший промышленный дизайн России». Победителям будет присвоен соответствующий статус и специальный знак для маркировки продукции.
Как подчеркнул Владислав Овчинский, пристальное внимание к промышленному дизайну, это – настоящая инвестиция в будущее российской промышленности. Благодаря этому инструменту производители имеют возможность создавать продукцию, которая сочетает в себе эстетику, функциональность, безопасность и эргономику.
Первые мероприятия в рамках проекта уже прошли в третьей декаде мая. Среди них профильные воркшопы по ряду направлений, мастер-класс, а также лекция, посвящённая промышленному дизайну.
В дальнейшем запланированы цикл образовательных мероприятий в Центре художественного производства «Своды». Пройдут выставка и конференция, посвящённая тенденции развития промдизайна в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до шести
- «Враг России». Берлин все больше отдаляется от Москвы из-за Шольца
- Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии из-за крушения поездов
- В Индонезии предложили создать демилитаризованную зону на Украине
- Военный медик: ВСУ целятся в российские санитарные машины
- Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
- Изменения в зоне СВО: РФ применяет беспилотники, в ЛНР решили не фиксировать последствия военных преступлений Киева
- Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине закончится за несколько недель
- В Германии обвинили Шольца в разжигании конфликта на Украине
- В Индонезии захотели нарастить поставки кофе в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru