Москва запустила проект для продвижения промышленного дизайна

Проект «Промышленный дизайн в Москве» стартовал в российской столице. Об этом объявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, одна из ключевых целей - стимулирование развития данного направления в стране.



Проект также призван повысить значимость промышленного дизайна среди производителей. В мероприятиях примут участие учащиеся профильных колледжей и высших учебных заведений столицы, представители компаний и предприятий.



В программе значатся мастер-классы, воркшопы, образовательные лекции, выставка, конференция. Кроме того, состоится церемония вручения премии «Лучший промышленный дизайн России». Победителям будет присвоен соответствующий статус и специальный знак для маркировки продукции.



Как подчеркнул Владислав Овчинский, пристальное внимание к промышленному дизайну, это – настоящая инвестиция в будущее российской промышленности. Благодаря этому инструменту производители имеют возможность создавать продукцию, которая сочетает в себе эстетику, функциональность, безопасность и эргономику.



Первые мероприятия в рамках проекта уже прошли в третьей декаде мая. Среди них профильные воркшопы по ряду направлений, мастер-класс, а также лекция, посвящённая промышленному дизайну.



В дальнейшем запланированы цикл образовательных мероприятий в Центре художественного производства «Своды». Пройдут выставка и конференция, посвящённая тенденции развития промдизайна в России.

